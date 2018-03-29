Метинвест Ахметова ликвидировал коксохимический завод на Донбассе

Причины ликвидации юридического лица в пресс-службе компании не прокомментировала

Акционеры коксохимического завода Донецккокс решили ликвидировать предприятие.

Такое решение было принято на общем собрании 29 марта, передают Українські Новини.

Причины ликвидации юридического лица в пресс-службе компании не прокомментировали.

Донецккокс специализируется на производстве доменного кокса, каменноугольной смолы, сульфата аммония. Ранее производство состояло из трех технологически самостоятельных коксохимических заводов, расположенных в Донецке: Рутченковского (четыре батареи), Донецкого (две батареи) и Смоляниновского (одна батарея).

По данным депозитария на 9 февраля 2018 года, в собственности Метинвест Холдинга находится 37,4% акций предприятия, Metinvest B.V. (Нидерланды) – 56,3%. Уставный капитал Донецккокс составлял 62,2 млн грн, номинал акции – 0,25 грн.

Напомним, что первоначально был закрыт Смоляниновский участок. В 2006-2007 годах поэтапно остановили работу двух батарей Рутченковского участка. После остановки еще двух батарей на этом участке действующими остались две небольшие по мощности батареи Донецкого участка, которые производят кокс для Донецкстали.

В марте 2017 года группа СКМ прекратила контролировать работу своих активов, расположенных на временно неконтролируемых территориях Донецкой и Луганской областей.

В феврале 2018 року, Метинвест заявлял о планах ликвидировать предприятие Донецккокс, находящееся на временно неконтролируемой территории Украины (НКТ), как юридическое лицо.

Основными акционерами Метинвеста являются группа СКМ Рината Ахметова (71,24%) и Смарт-холдинг Вадима Новинского (23,76%), совместно управляющие компанией. Метинвест Холдинг - управляющая компания группы Метинвест.