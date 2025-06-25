Группа Метинвест в рамках инициативы Стальной Фронт изготовила и смонтировала панцирь массой более трех тонн для укрытия ключевых элементов комплекса Patriot.

Об этом сообщил Метинвет.

Защита состоит из каркаса из стали и бронированных пластин.

«Конструкция прикрывает сразу несколько важных узлов системы: станцию управления ЗРК, компаратор РЛС (Doghouse), генератор», — говорится в сообщении. — «С начала 2025 года Метинвест начал системную работу над защитой для систем ПВО. Первые панцири были установлены на объектах ПВО еще весной, и с тех пор конструкции постоянно совершенствуются».

При этом каждый новый проект адаптируется под конкретную локацию и тип оборудования.

Учитывая безопасность, все производство для армии Метивест вынес за границы своих предприятий. Это секретные площадки, местонахождение которых не разглашается, сообщила компания.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что ни одна из систем противовоздушной обороны Patriot не была уничтожена или повреждена в результате последних массированных ударов России.

В апреле президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова приобрести у США 10 систем ПВО Patriot за 15 миллиардов долларов. Администрация Трампа официально заявляла, что не будет оказывать помощь Украине бесплатно.

Метинвест в 1 квартале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2024 года увеличил производство готовой продукции на 2% до 597 тыс. тонн.

Основными акционерами группы Метинвест являются ЧАО Систем Кэпитал Менеджмент бизнесмена Рината Ахметова (71,24%) и группа компаний Смарт-холдинг (23,76%).