Делаем ставку на победу — «Вартис» продолжает развивать сеть металлоцентров в Украине 17 августа, 09:13 Позиция

Несмотря на уменьшение спроса на металлопрокат в 2022 и в начале 2023 года, «Вартис» продолжает развиваться и открывать новые металлоцентры, чтобы быть ближе к клиенту.

Сергей Коваленко, коммерческий директор Национальной сети металлцентров «Вартис»

« » убежден, Сергей Коваленко, коммерческий директор Национальной сети металлоцентров Вартис » убежден, что в будущем потребление металлопроката увеличится, а рынок восстановится. Именно поэтому компания « Вартис» идет на опережение и наращивает свои объемы и представленность в регионах уже сегодня.

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Расширение сети металлоцентров в Украине — стратегическая цель компании

Сегодня «Вартис» представлена в 15-ти регионах Украины и насчитывает 50 металлоцентров, эта цифра еще увеличится до конца 2023 года.

«В соответствии с изменениями в потребительском поведении, мы приняли решение расширить сеть розничных баз. Это позволяет компании быстро реагировать на изменения в спросе. Кроме того, расширение сети компании дает новые рабочие места, что способствует росту занятости и увеличению доходов для бюджетов разных уровней», — рассказывает Сергей Коваленко.

Благодаря присутствию «Вартиса» в разных регионах клиент может покупать металлопрокат меньшими партиями и экономить на логистике — все это помогает ему оптимизировать финансовые затраты.

«Когда мы понимаем, что в определенном регионе есть достаточное количество существующих клиентов, мы открываем там свои сервисные центры, чтобы стать ближе к нашим клиентам. Это позволяет нам улучшить качество обслуживания через более быструю и качественную доставку. Сегодня мы имеем расширенный ассортимент металлопродукции и предоставляем дополнительные услуги, в которых нуждается клиент с нашей стороны».

Инфографика: Vartis

Потребление металлопроката в Украине

Сейчас потребление металлопродукции в западных регионах Украины активнее, чем в центральных или восточных регионах. Это обусловлено войной, которая может привести к изменению экономических и индустриальных структур регионов.

Для клиента существует несколько ключевых факторов, которые влияют на процесс приобретения металлопроката:

«Прежде всего, это скорость обслуживания, поскольку клиент не желает ждать. Ему нужны решения сразу, и важно, чтобы заказ был выполнен немедленно. Вторым важным фактором является наличие качественного сервисного обслуживания. Наш клиент стремится получить быстрое выполнение заказа и адресную доставку. Особенно важно обеспечить широкий ассортимент металлопроката, высокое качество товара, который должен полностью соответствовать всем требованиям и стандартам. Все это мы стремимся реализовывать в нашей деятельности»

Ввиду того, что восстановление всей страны приведет к увеличению потребления металлопроката в Украине втрое, по сравнению с довоенными объемами, компания «Вартис» уже готовится к тому, чтобы иметь все необходимые мощности для реализации масштабных проектов.

Инфографика: Vartis

Изменения на рынке металлопроката

Украинский бизнес уже претерпел изменения в отношении металлопроката. Как рассказывает Сергей Коваленко, подходы к поставкам значительно изменились. До войны, определенную часть рынка занимали российские производители металлопроката.

«Это было обусловлено спецификой рынка, россияне демпинговали, предоставляя металлопрокат по ценам ниже, чем отечественные украинские производители. Однако сейчас украинский рынок отказался от закупки этой продукции у российских и белорусских компаний. Вместо этого, украинские компании находят эквивалентные, более выгодные предложения по импорту. Украинские потребители покупают металл европейского и турецкого производства, не переплачивая».

Сегодня украинские производители адаптируются к европейским стандартам и некоторые виды металлопроката уже сертифицированы под стандарты. Например шпунт Ларсена теперь полностью заменен шпунтовыми сваями производства европейских компаний. Это позволяет экономить средства при закупке европейской продукции. Она является более качественной и экономной с точки зрения веса за метр погонный.

Сейчас общая задача — это победа в войне и восстановление Украины. Национальная сеть металлоцентров «Вартис» имеет мощный человеческий потенциал, высококвалифицированную команду, широкий ассортимент продукции, разветвленную сеть металлоцентров в разных регионах Украины и конкурентные цены.