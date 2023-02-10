Meta после двух лет разблокировала аккаунты Трампа в Facebook и Instagram
Трамп (Фото:Getty Images)
Компания Meta разблокировала аккаунты экс-президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram спустя два года. Компания приостановила их в связи с событиями под Капитолием 6 января 2021 года.
Это подтвердил представитель компании Энди Стоун, сообщает Reuters.
В конце января сообщалось, что Meta вернет доступ к своим аккаунтам бывшему президенту США Дональду Трампу.
Это произошло чуть более двух лет спустя после остановки учетных записей, возникшей после нападения на Капитолий 6 января 2021 года.