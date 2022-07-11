Уйти и не запачкаться. Mercedes-Benz продаст свое имущество в России местным дилерам

11 июля, 16:49
Mercedes-Benz ищет пути ухода с российского рынка (Фото:Sam Warren \ Unsplash)

Mercedes-Benz ищет пути ухода с российского рынка (Фото:Sam Warren \ Unsplash)

Автомобильный концерн Mercedes-Benz собирается продать имущество российского отделения Мерседес-Бенц Рус одному из местных дилеров,

Среди возможных покупателей — дилеры Панавто, Автодом, Авилон и Мейджор, пишет Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники.

Читайте также:

Российский автомобильный рынок упадет минимум на 50% (Фото:mproduction/depositphotos) Санкции работают. Российский автомобильный рынок оказался на грани катастрофы

Собеседники издания сообщили, что сделка может пройти по схеме передачи прав дистрибутора к дилеру.

Видео дня

Также Мерседес-Бенц Рус может продать через торги дилерам склад автомобилей и дилерский центр.

В возможную сделку не войдет завод Mercedes-Benz в России, который не работает с марта. Производство остановили после вторжения РФ в Украину.

Официально в компании сообщили, что рассматривают разные варианты, но «конкретных решений пока нет».

Читайте также:
В корпусе КНУ. Mercedes выпустил снятую в Киеве рекламу

Mercedes-Benz — вторая по популярности марка премиальных автомобилей в РФ (первая — BMW). По итогам 2021 года, компания продала в России 43 тыс. машин. Поставки автомобилей в РФ были прекращены из-за санкций.

Редактор: Александр Иванов

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Автопром Санкции против России Mercedes Автомобильный рынок Санкции Запада Авторынок Mercedes-Benz Санкции

Эксклюзивы НВ

Демонстранты отмечают захват резиденции президента Шри-Ланки, 9 июля 2022 года (Фото:Dinuka Liyanawatte / REUTERS)
Сюжет
Жара в Коломбо /
Из-за чего жители Шри-Ланки пошли на штурм президентского дворца и при чем здесь Украина
11 июля, 18:09
Геополитика
Фарид Закария: На заключительном этапе войны Запад — и в особенности США — становятся ключевыми игроками (Фото:yes-ukraine.org)
Фарид Закария Время пришло. Каким может быть финал войны в Украине
11 июля, 10:32
23352
Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Самый главный вопрос. Победит ли Украина в войне?

В течение следующих нескольких недель мы начнем понимать, сможет ли Украина взять на себя инициативу и навязать России свои приоритеты

11 июля, 08:49
Мнения
Загрузка...
poster
Картина деловой недели

Еженедельная рассылка главных новостей бизнеса и финансов

Рассылка отправляется по субботам

Показать ещё новости
Радіо НВ
X