Уйти и не запачкаться. Mercedes-Benz продаст свое имущество в России местным дилерам 11 июля, 16:49 Mercedes-Benz ищет пути ухода с российского рынка (Фото:Sam Warren \ Unsplash)

Автомобильный концерн Mercedes-Benz собирается продать имущество российского отделения Мерседес-Бенц Рус одному из местных дилеров,

Среди возможных покупателей — дилеры Панавто, Автодом, Авилон и Мейджор, пишет Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники.

Собеседники издания сообщили, что сделка может пройти по схеме передачи прав дистрибутора к дилеру.

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Также Мерседес-Бенц Рус может продать через торги дилерам склад автомобилей и дилерский центр.

В возможную сделку не войдет завод Mercedes-Benz в России, который не работает с марта. Производство остановили после вторжения РФ в Украину.

Официально в компании сообщили, что рассматривают разные варианты, но «конкретных решений пока нет».

Mercedes-Benz — вторая по популярности марка премиальных автомобилей в РФ (первая — BMW). По итогам 2021 года, компания продала в России 43 тыс. машин. Поставки автомобилей в РФ были прекращены из-за санкций.

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