Ремонтируйте в гараже у дяди Васи. Mercedes-Benz отключил российских дилеров от программного обеспечения 14 августа, 15:58 Mercedes-Benz сделал невозможным фирменное техобслуживание своих авто в России (Фото:razvanphoto)

Концерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего программного обеспечения.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на сообщение компании МБ РУС (дистрибутор Mercedes-Benz в РФ). По ее данным, был прекращен доступ к онлайн-системам, с помощью которых ведется техобслуживание.

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В МБ РУС заявили, что ремонт и обслуживание машин будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний».

«Дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», — рассказали в компании.

В ассоциации Российские автомобильные дилеры заявили, что официальные дилеры испытывают проблемы с ПО для большинства зарубежных марок, но их названия не привели.

«Это касается не только Mercedes, но и BMW. Понятно, что сейчас дилеры всеми силами пытаются соблюдать гарантийные обязательства перед владельцами авто. Обходить ограничения помогают стороннее ПО и техника, которая продается на маркетплейсах. Но по факту термин официальный дилер свое значение теряет», — заявил один из участников рынка.

Как сообщалось, осенью 2022 года Mercedes-Benz объявил об уходе с российского рынка. По состоянию на конец 2021 года активы Mercedes в России оценивались в 2 млрд евро.