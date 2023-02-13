Воды Фридмана. В IDS Ukraine беспокоятся из-за конкурса на должность управляющего корпоративными правами компании 13 февраля, 15:44 В IDS Ukraine отреагировали на конкурс для поиска управляющего (Фото:Моршинская via Facebook)

Руководство IDS Ukraine отреагировало на объявление АРМА конкурса на управление корпоративными правами компании.

Менеджмент крупного производителя минеральной воды IDS Ukraine обеспокоен объявлением АРМА конкурса по отбору управляющего корпоративными правами компании и сомневается, что передача управления предприятия другим лицам окажет положительное влияние на его деятельность.

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Об этом говорится в сообщении на сайте IDS Ukraine.

«Менеджмент компании озабочен началом отбора управляющего для активов крупнейшего производителя питьевой воды в стране. Ведь с момента передачи корпоративных прав АРМА в ноябре 2022 года не было предпринято никаких действий со стороны компании, которые бы требовали изменения управления IDS Ukraine, в том числе соблюдения всех наложенных ограничений», — заявили в IDS Ukraine.

В компании считают, что передача управления IDS Ukraine другим лицам вряд ли окажет положительное влияние на деятельность предприятия, поскольку ранее АРМА не показала успешных кейсов работы с попавшими в ее управление активами.

Также в IDS Ukraine напомнили, что менеджмент компании эффективно управлял бизнесом в условиях российского военного вторжения. В этот период компания сохранила долю на рынке на уровне 2021 года, хотя и сократила продажи на 29%.

Менеджмент IDS Ukraine надеется, что «государство заинтересовано в сохранении крупного украинского производителя воды и не допустит изменений в структуре менеджмента, доказавшего свою эффективность в прошлом и в нынешних тяжелых условиях».

10 февраля Агентство по розыску и менеджменту активов обїявило конкурсный отбор объявило конкурсный отбор управляющего для арестованных активов производителей минеральных вод Моршинская, Миргородская и Боржоми.

В ноябре прошлого года суд передал АРМА акции заводов, на которых разливают популярную минеральную воду.

Кроме того, компания IDS Borjomi International, принадлежащая российским олигархам, объявила 13 июня, что ее мажоритарный акционер передает на безвозмездной основе 7,73% акций компании правительства Грузии и больше не будет иметь контроль над ней.