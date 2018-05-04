Мексиканский медиамагнат заинтересовался покупкой украинского интернет-провайдера - СМИ

Мексиканский бизнесмен Карлос Слим выступает потенциальным покупателем крупного украинского провайдера - компании Воля за $112 млн.

Об этом сообщили источники на телеком-рынке, передает liga.net.

Карлос Слим - собственник мексиканского телекоммуникационного холдинга America Movil. В 2014 году он приобрел акции группы компаний Austria Telekom. В числе ее активов ряд операторов Европы, в том числе - Velcom в Беларуси.

Отметим, что в 2017 году один из крупнейших мобильных операторов Украины – lifecell заинтересовался интернет-провайдером.

Компания Воля обслуживает около 2 млн абонентов кабельного ТВ и интернета в 34 городах Украины. В том числе интернет-доступом пользуются 670 тыс. (компания входит в ТОП-3 украинских интернет-провайдеров). Основные акционеры - фонды Providence Equity Partners (34,9%), Sigma Bleyzer (15,3%), ЕБРР (11,7%). За последние несколько лет компания, по ее заявлениям, инвестировала 700 млн грн в модернизацию сети, 500 млн грн - в контент, 200 млн грн - в абонентское оборудование.