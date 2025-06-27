Ищите их за Дунаем. Шесть причин, по которым даже топовые украинские компании частично мигрируют в Румынию

Многие украинские компании открывают в Румынии свои представительства, офисы, выводят сети и в целом усиливают присутствие на этом рынке (Фото: DR)

Украинский бизнес в целом и ІТ-компании в частности рассматривают Румынию как привлекательное направление для расширения присутствия на европейском рынке, считает Мария Шевчук, исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine.

В частности, международная компания по разработке программного обеспечения N-iX в прошлом году открыла офис в Бухаресте. Собственное представительство в Румынии с апреля 2025-го имеет и IT-компания SPD Technology.

Шевчук ссылается на оценки румынского офиса юркомпании Tretten Lawyers

Шевчук ссылается на оценки румынского офиса юркомпании Tretten Lawyers, которая зафиксировала в течение последнего года растущий интерес со стороны украинских ІТ-компаний к регистрации бизнеса именно в этой стране. По неофициальной информации местных консультантов, которую NV сообщили в IT Ukraine, ежемесячно в Румынии регистрируется около 20 юрлиц, основанных гражданами Украины. И речь идет не только об айтишниках.

Ранее в Торгово-промышленной палате Румынии (CCIR) сообщали, что только за первые два года большой войны на местный рынок вышли более 775 украинских компаний.

В 2022 году завод в этой стране приобрела корпорация Биосфера, известная своими товарами для личной гигиены и быта. Теперь у нее есь собственное производство в городе Фегераш площадью 5 тыс. кв. м с линиями по выпуску фольги и пищевой пленки.

Также в соседней стране появились такие украинские проекты, как мультимедийная платформа Megogo, кондитерский цех и сеть Vatsak.

Не обошли Румынию и Новая почта и туроператор Join UP!, которые в последние годы активно усиливают присутствие в Европе.

Свой завод в этом году начинает строить в этой стране компания Biopharma. Там она также планирует выпускать препараты на основе плазмы крови, но будет иметь в 4 раза большие мощности, чем производство Biopharma под Киевом, в Белой Церкви.

С румынского города Сучава начала свою европейскую экспансию осенью 2023 года сеть Аврора, которая в Украине насчитывает уже 1,7 тыс. магазинов. Сейчас в Румынии работают почти 50 торговых заведений с узнаваемой желто-красной вывеской, только с латиницей в названии — Aurora, а до конца года их, по плану, будет сотня.

Румыния, член ЕС с населением 19−20 млн, имеет умеренную инфляцию и растущий ВВП — «плюс» 3,1% в 2025 году, по прогнозам аналитиков The Economist. Все это, а также общая граница, делают это государство все более интересным для отечественного бизнеса, констатируют в Союзе украинских предпринимателей (СУП), который недавно провел соответствующий опрос среди своих членов.

Однако, дело не только в географии и членстве в ЕС.

Конкуренция в Румынии пока ниже, чем в более развитых государствах Европы, и это создает окно возможностей для масштабирования, объясняет Владислава Дубравина, кантри-менеджер компании Нова пошта в этой стране. «А еще там хорошая среда для тестирования новых форматов и адаптации бизнес-моделей к европейским реалиям, — продолжает она. — Мы видим, что румынские клиенты ценят качественный сервис, инновации и скорость — это то, что украинский бизнес умеет хорошо делать».

Добавляет Румынии баллов выход к Черному морю и наличие портовой инфраструктуры.

