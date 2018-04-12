Медведев предложил ответ на санкции США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ограничить доступ товарам из США на российский рынок в ответ на санкции против российских олигархов и компаний.
Об этом сообщает BBC.
"На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", - заявил Медведев.
По его словам, окончательное решение может вынести президент России Владимир Путин, но он надеется, что депутаты выступят со своими инициативами по реакции на санкции.
Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.
Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.
Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся".
По оценке Bloomberg, в результате падения стоимости акций российские бизнесмены лишились $16 млрд в первые дни после санкций.
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