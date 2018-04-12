Медведев предложил ответ на санкции США

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил ограничить доступ товарам из США на российский рынок в ответ на санкции против российских олигархов и компаний.

Об этом сообщает BBC.

"На нашем рынке довольно много продуктов из США. И это не только упомянутые ценные бумаги, с которыми надо разбираться отдельно, но и целый ряд других товаров, которые поставляются на наш рынок и производятся американским бизнесом", - заявил Медведев.

По его словам, окончательное решение может вынести президент России Владимир Путин, но он надеется, что депутаты выступят со своими инициативами по реакции на санкции.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 российских компаний. Санкции предусматривают заморозку активов.

Глава Минфина США Стивен Мнучин объяснил введение новых санкций тем, что российские олигархи и элиты извлекают выгоду от деятельности властей РФ, которые ведут подрывную и деструктивную политику по всему миру, в том числе продолжают оккупировать Крым и провоцируют насилие на востоке Украины.

Новые санкции США уже обрушили российский фондовый рынок и привели к падению курса рубля.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции США в отношении РФ "вопиющим попранием всего и вся".

По оценке Bloomberg, в результате падения стоимости акций российские бизнесмены лишились $16 млрд в первые дни после санкций.