Больше ста автомобилей, шесть компаний. Суд арестовал все имущество родственников Медведчука и Козака

11 мая, 14:23
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Виктор Медведчук после задержания СБУ (Фото:СБУ)

Виктор Медведчук после задержания СБУ (Фото:СБУ)

Суд арестовал движимое и недвижимое имущество родственников народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака.

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«Лычаковский райсуд Львова удовлетворил ходатайство следователей Госбюро расследований об аресте движимого и недвижимого имущества, принадлежащего предприятиям родственников народных депутатов от ОПЗЖ. Размер уставного капитала этих шести предприятий составляет более 80 млн грн», — сообщило ГБР в Telegram.

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Как заявили в Бюро, родственники Медведчука и Козака являются субъектами уголовного производства по подозрению в злоупотреблении властью и нарушении правил охраны или использования недр и легализации доходов, полученных преступным путем.

«По постановлению суда арест с запретом права на отчуждение и распоряжение имуществом наложен, в частности, на три земельных участка, 11 нежилых построек и помещений, среди них — помещение площадью почти 300 кв. м в центре Львова. Также арестованы 126 автомобилей, среди которых — легковые, грузовики КрАЗ и КамАЗ», — сказано в сообщении.

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В дальнейшем ГБР будет инициировать передачу арестованного имущества в Нацагентство по управлению активами.

В ГБР напомнили, что ранее сотрудники теруправления ГБР Львова провели обыски на почти 30 объектах собственности Медведчука и Козака, а суд наложил арест на корпоративные права и счета предприятий.

Редактор: Александр Иванов

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Теги:   Виктор Медведчук Государственное бюро расследований (ГБР) Тарас Козак

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