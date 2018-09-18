Медведчук подтвердил, что его жена имеет нефтяной бизнес в России

Политик Виктор Медведчук подтвердил, что его жена, телеведущая Оксана Марченко - владелица бизнеса в России.

Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne.

По его словам, информация в расследовании журналистов программы Схемы, в основном соответствует действительности.

"Та информация, которая появилась, в большинстве по содержанию и объему действительно отвечает действительности, потому что это все указано в декларациях. Это все в доступных источниках… По поводу тех объектов, о которых идет речь в публикации, это правда, я это подтверждаю", - добавил он.

Кроме того, он отметил, что Оксана Марченко только владеет компаниями, а управляет бизнесом он.

"Оксана Марченко, моя жена, не занимается бизнесом, она владеет бизнесом, а управляю бизнесом я. Почему я не могу владеть бизнесом? Потому что мои любимые в кавычках американцы в марте 2014 года ввели в отношении меня санкции. С этим связаны все особенности бизнеса, который принадлежит сегодня моей семье", - сказал Медведчук.

Напомним, ранее в расследовании программы Схемы сообщалось, что Оксана Марченко через кипрские фирмы владеет нефтяным бизнесом в России.