Медиахолдинг Пинчука решил сменить руководителя Сегодня, 16:02 94 Цей матеріал також доступний українською Владимир Бородянский покидает StarLightMedia после шести лет на посту руководителя Фото: mediasat.info

Президентом медиагруппы StarLightMedia – крупнейшей в Украине по доле телепросмотров – назначен Александр Богуцкий, руководитель входящего в группу телеканала ICTV.

Владимир Бородянский, который ранее занимал должность директора StarLightMedia и телеканала СТБ, завершает свою деятельность в медиагруппе c 15 декабря 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы медиагруппы.

Богуцкий при этом будет совмещать две должности: он продолжит руководить телеканалом ICTV.

И.о. директора медиагруппы назначен Михаил Царев, исполнительный директор EastOne. Управляющим директором СТБ назначена Людмила Семчук, работающая в медиагруппе с 2004 года.

"Мы благодарны Владимиру Бородянскому за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей деятельности", – отметила Елена Пинчук, глава наблюдательного совета StarLightMedia.

Бородянский возглавил холдинг в конце марта 2012 года. До этого главой группы был Александр Богуцкий.

Ранее в конце ноября этого года медиагруппа изменила организационую структуру в дивизионы Вещание, Производство, Новости с целью большего партнерства между компаниями группы, а также объединением других подразделений в центры экспертиз.

Медиагруппа StarLightMedia находится под управлением компании EastOne LLC бизнесмена Виктора Пинчука. В группу входят телеканалы СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, QTV.

Согласно данным медиагруппы, в 2018 году ее доля телепросмотра на украинском рынке превышает 28%, что более чем на треть больше, чем у ближайшего конкурента. Группа создает в год свыше 150 проектов, включая сериалы и крупные ТВ-форматы.