Это бета-версия нового сайта Нового Времени. Присылайте свои замечания по адресу newsite@nv.ua
Максим Нефьодов
Какую помощь смогут получить малые предприниматели
Иван Компан
Разгром уоллстритовских рабочих
Андрей Заяц
IT в медицине Украины: год трансформации
Олег Гавриш
Как реформирование ВТО повлияет на Украину

Медиахолдинг Пинчука решил сменить руководителя

Сегодня, 16:02
94
Цей матеріал також доступний українською

Владимир Бородянский покидает StarLightMedia после шести лет на посту руководителя

Фото: mediasat.info

Президентом медиагруппы StarLightMedia – крупнейшей в Украине по доле телепросмотров – назначен Александр Богуцкий, руководитель входящего в группу телеканала ICTV.

Владимир Бородянский, который ранее занимал должность директора StarLightMedia и телеканала СТБ, завершает свою деятельность в медиагруппе c 15 декабря 2018 года.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы медиагруппы.

Богуцкий при этом будет совмещать две должности: он продолжит руководить телеканалом ICTV.

И.о. директора медиагруппы назначен Михаил Царев, исполнительный директор EastOne. Управляющим директором СТБ назначена Людмила Семчук, работающая в медиагруппе с 2004 года.

"Мы благодарны Владимиру Бородянскому за сотрудничество и желаем ему успехов в дальнейшей деятельности", – отметила Елена Пинчук, глава наблюдательного совета StarLightMedia.

Бородянский возглавил холдинг в конце марта 2012 года. До этого главой группы был Александр Богуцкий.

Ранее в конце ноября этого года медиагруппа изменила организационую структуру в дивизионы Вещание, Производство, Новости с целью большего партнерства между компаниями группы, а также объединением других подразделений в центры экспертиз.

Медиагруппа StarLightMedia находится под управлением компании EastOne LLC бизнесмена Виктора Пинчука. В группу входят телеканалы СТБ, ICTV, Новый канал, М1, М2, QTV.

Согласно данным медиагруппы, в 2018 году ее доля телепросмотра на украинском рынке превышает 28%, что более чем на треть больше, чем у ближайшего конкурента. Группа создает в год свыше 150 проектов, включая сериалы и крупные ТВ-форматы.

Теги:   StarLightMedia Виктор Пинчук Телеканал Медиа СМИ

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Бизнес/Компании/Рынки

Сегодня, 13:18

article_img
244 тысячи. Укрзализныця продала рекордное количество билетов за день

ТОП-3 блога

Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как реформирование ВТО повлияет на Украину
5448
Иван Компан - фото
Иван Компан
Рынок взлетел, но кривая становится все ровнее
1473
Александр Дяченко - фото
Александр Дяченко
Все на мерседесах и с шашечками
1192
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Что будет с курсом доллара
5781
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как торговая война Китая и США отразится на Украине
5598
Олег Гавриш - фото
Олег Гавриш
Как реформирование ВТО повлияет на Украину
5448
Андрей Леденёв - фото
Андрей Леденёв
К чему приведет военное положение
15765
Елена Макеева - фото
Елена Макеева
Какую проблему на самом деле должен решить НнВК
7352
Денис Безлюдько - фото
Денис Безлюдько
Чем порадовала и удивила прошедшая неделя
7100

Последние новости

Компании/Рынки

Сегодня, 16:30

Укрзализныця запустит новый рейс в Польшу
Страны

Сегодня, 16:20

Столтенберг отреагировал на заявления Косово о создании регулярной армии
Кино

Сегодня, 16:20

Вы будете в шоке. Актер из Игры престолов рассказал об эпичной битве, которая войдет в историю телевидения