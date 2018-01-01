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McDonald's решила судится с украинской компанией из-за торговых марок

Сегодня, 11:20
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Судебные тяжбы между McDonald's и украинской компанией и Минэкономразвития длятся уже третий месяц

Американская McDonald's International Property Company подала иск к украинскому Министерству экономического развития и торговли и украинскому холдингу Аскания-Трейдинг с требованием запретить использование торговых марок Mc'Corn и MacCorn.

Об этом говорится в определении Хозяйственного суда Киева от 29 ноября, пишет liga.net.

Основателями украинской компании, по данным YouControl, являются Валентин Пономаренко и Олег Журавский.

Отмечается, что американская компания требует запретить Аскании-Трейдинг использовать и передавать право собственности на знаки для товаров и услуг по свидетельствам Украины № 130111 и 130112 от 11 октября 2010 года другим лицам или отказываться от указанных свидетельств на знаки для товаров и услуг.

Судебные тяжбы длятся уже третий месяц, но подготовительное заседание по делу все время переносят - процесс затягивается. 

При этом, на сайте Аскании Трейдинг говорится, что Mc'Corn - собственный бренд. В то же время в офисе Аскании-Трейдинг к моменту публикации на запрос издания не ответили. 

"Продукция под ТМ Mc'Corn выпускается в сотрудничестве с крупнейшим европейским производителем попкорна для приготовления в микроволновой печи датской компанией Popz Holding LLC", -  отмечается на сайте компании.

В украинском офисе МакДональдз конкретизировать причину и детали спора отказались, сообщив, что информация является конфиденциальной.

Юрист практики интеллектуальной собственности ЮФ Evris Сергей Бригинец считает, что американцев смутила первая часть нейминга бренда - Mc. "Склонен предположить, что не последнюю роль играет слово Mc, которое было признано общеизвестным", - отмечает он.

Косвенно это подтверждает и иск Аскания-Трейдинг с требованием признать недействительным решение Апеляционной палаты от 26.12.2016 о признании общеизвестным знака Mc с июня 2009 года (дело № 910/13209/18). По мнению компании, решение нарушает ее права и принято с неполным изучением обстоятельств, пишет издание.

Теги:   Права McDonald's

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