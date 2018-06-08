McDonald's наметил масштабное увольнение работников - The Wall Street Journal

Cеть ресторанов быстрого питания McDonald's планирует масштабные сокращения персонала с целью экономии административных расходов около $500 млн до 2019 года.

Об этом сообщил президент американского McDonald's Кроме Кемпцински в письме к сотрудникам, пишет The Wall Street Journal.

В частности, компания планирует сократить количество уровней корпоративного управления с восьми до шести. Руководство считает, что кроме экономии средств, это также поможет упростить систему управления корпорацией.

"Я осознаю, что изменения будут сложными и означать освобождение некоторых сотрудников", - отмечает Крис Кемпчинськи.

При этом в компании не говорят о количестве персонала, который планируют сократить.

McDonald's Corporation - американская корпорация, до 2010 года крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания. Первое заведение McDonald's в стране было открыто 24 мая 1997 Киеве. Сеть ресторанов McDonald's в Украине обслуживает около 350 тыс. Посетителей ежедневно. Штат сотрудников сети в стране насчитывает около 7,5 тыс. Чел. В 2016 году рестораны McDonalds в Украине посетили около 85 млн чел.