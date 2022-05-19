Почти финиш. McDonald’s нашел покупателя на свои российские рестораны 19 мая, 17:03 Цей матеріал також доступний українською Александр Говор рядом с клоуном Рональдом МакДональдом (Фото:csn-tv)

McDonald’s назвал имя покупателя русского бизнеса. Это не родственник Назарбаева.



Корпорация McDonald’s объявила о заключении договора по продаже активов в России. Покупателем стал франчайзи сети — российский бизнесмен Александр Говор. У него также есть активы в нефтяной сфере.

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Покупатель получит весь портфель ресторанов McDonald’s, но будет ими управлять под новым брендом. Стоимость сделки не разглашается.

С 2015 года Говор работает как франчайзи McDonald’s и управляет 25 ресторанами в Сибири.

Ожидается, что закрытие сделки состоится в ближайшее время после получения всех разрешений регуляторных органов. Договор купли-продажи предусматривает сохранение рабочих мест как минимум два года.

«Покупатель также согласился до закрытия сделки финансировать зарплаты работников предприятий, работающих в 45 регионах РФ, а также профинансировать имеющиеся обязательства перед поставщиками, арендодателями и коммунальными услугами», — добавили в McDonald’s.

Ранее сообщалось, что McDonald’s начал процесс продажи своего российского бизнеса, охватывающего 850 ресторанов, в которых работает 62 тыс. человек.

8 марта в McDonald’s объявили о временной остановке работы своих ресторанов в РФ.



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