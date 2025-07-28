Начали с элитных вариантов. McDonald’s продает торговые помещения в Гонконге

Американская сеть ресторанов быстрого обслуживания McDonald’s Corp . продаст восемь объектов элитной торговой недвижимости в Гонконге общей рыночной стоимостью около 1,2 млрд гонконгских долларов ($153 млн).

Как заявила компания JLL, назначенная единственным агентом по продаже, торговые точки McDonald’s в этих местах продолжат работу. McDonald’s станет арендатором этих помещений, и их продажа не повлияет на деятельность компании в городе, сообщает Интерфакс-Украина.

Продажа восьми торговых помещений проходит в виде открытого тендера, который завершится 16 сентября. JLL заявила, что широкий круг потенциальных инвесторов уже проявил значительный интерес, учитывая выгодное расположение объектов и привлекательную доходность. Объекты недвижимости можно купить как по отдельности, так и все вместе.

В отдельном заявлении McDonald’s сообщила, что постоянно анализирует свой портфель недвижимости и что объекты в Гонконге выставлены на продажу в рамках оптимизации.

McDonald’s в Гонконге управляет примерно 260 ресторанами, многие из которых находятся в арендованных помещениях.

Арендная плата в магазинах на главных улицах Гонконга в первом полугодии снизилась на 2,3% и, как ожидается, снизится на 10% в 2025 году, по данным JLL.

Ранее сообщалось, что McDonald’s начал трудоустраивать украинскую молодежь с 16 лет.

На данный момент в Украине работают 113 ресторанов сети, еще 15 закрыты из-за требований безопасности.

По данным Opendatabot, McDonald’s в Украине в 2024 году увеличил доход на 30%, до 16,8 млрд грн, чистую прибыль — на 23,2%, до 1,6 млрд грн.

Владельцем ПИИ МакДональдз Юкрейн Лтд указана MCD Europe Limited (100%, Лондон, Великобритания).