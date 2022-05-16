Окончательное решение. McDonald’s уходит из России и продает бизнес 16 мая, 13:37 Цей матеріал також доступний українською После вторжения российских войск в Украину в McDonald’s временно остановили работу своих ресторанов в РФ, теперь их продадут (Фото:McDonald’s via Facebook)

McDonald’s начал процесс продажи своего российского бизнеса, который включает 850 ресторанов, в которых работает 62 тыс. человек.

Война России против Украины — главные события 16 мая

Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что глобальная сеть ресторанов стала последней крупной западной корпорацией, покинувшей Россию после вторжения в Украину.

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