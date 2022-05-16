Окончательное решение. McDonald’s уходит из России и продает бизнес
После вторжения российских войск в Украину в McDonald’s временно остановили работу своих ресторанов в РФ, теперь их продадут (Фото:McDonald’s via Facebook)
McDonald’s начал процесс продажи своего российского бизнеса, который включает 850 ресторанов, в которых работает 62 тыс. человек.
Война России против Украины — главные события 16 мая
Об этом сообщает Bloomberg, отмечая, что глобальная сеть ресторанов стала последней крупной западной корпорацией, покинувшей Россию после вторжения в Украину.
Новость дополняется
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.