Mazda отзывает более 600 тысяч дизельных автомобилей

Японский производитель Mazda отзывает 640 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с пружинами клапанов дизельных двигателей.

Об этом сообщили в компании, передает агентство Reuters.

Mazda отзывает 230 тыс. автомобилей отзовут в Японии и еще 410 тыс. в других странах за исключением США, где производитель не продает свои дизельные автомобили.

В компании отметили, что неисправность может привести к снижению оборотов двигателя и в конечном счете к его остановке во время движения.

В агентстве напомнили, что на прошлой неделе конкурент Mazda - японская Subaru решила отозвать 400 тыс. автомобилей по всему миру для того, чтобы исправить недостаток дизайна в клапанных пружинах, используемых в его двигателях.

Отметим, что ранее BMW решила отозвать 1,6 млн дизельных автомобилей по всему миру из-за риска возгорания.