Mazda отзывает более 600 тысяч дизельных автомобилей

0 комментировать
Mazda отзывает автомобили из-за проблем с двигателями

Mazda отзывает автомобили из-за проблем с двигателями

Японский производитель Mazda отзывает 640 тыс. автомобилей по всему миру из-за проблем с пружинами клапанов дизельных двигателей.

Об этом сообщили в компании, передает агентство Reuters.

Mazda отзывает 230 тыс. автомобилей отзовут в Японии и еще 410 тыс. в других странах за исключением США, где производитель не продает свои дизельные автомобили.

В компании отметили, что неисправность может привести к снижению оборотов двигателя и в конечном счете к его остановке во время движения.

В агентстве напомнили, что на прошлой неделе конкурент Mazda - японская Subaru решила отозвать 400 тыс. автомобилей по всему миру для того, чтобы исправить недостаток дизайна в клапанных пружинах, используемых в его двигателях.

Отметим, что ранее BMW решила отозвать 1,6 млн дизельных автомобилей по всему миру из-за риска возгорания.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове