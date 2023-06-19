В 11 раз дороже. Майкл Джордан продал свою долю в клубе НБА за $3 млрд 19 июня, 11:52 Майкл Джордан (Фото:ESPN)

Американский баскетболист Майкл Джордан продал свою долю в клубе НБА за $3 млрд. В 2010 году он купил эти акции за $275 млн.

Легенда баскетбола Майкл Джордан подтвердил продажу контрольного пакета акций клуба Шарлотт Хорнетс за $3 млрд. Об этом сообщает телеканал CNBC.

В 2010 году покупка этих акций обошлась Джордану всего в $275 млн. Новыми владельцами клуба НБА стали частные инвесторы Гейб Плоткин и Рик Шналл. При этом Джордан останется в Шарлотт Хорнетс в качестве миноритарного акционера.

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Теперь сделка должна быть одобрена НБА. Если это произойдет, то Джордан заработает на ней почти в 11 раз больше своих первоначальных вложений.

Сделка включает в себя и другие активы группы Hornets Sports & Entertainment, в том числе управление и использование площадки Spectrum Center, где играет команда.

По данным рейтинга американского издания Sportico, Майкл Джордан является самым богатым из бывших звезд мирового спорта. В 2022 году его доход составил $3,3 млрд.

Как сообщалось, акции Манчестер Юнайтед на бирже в Нью-Йорке подскочили перед открытием торгов на 20% на фоне сообщений о покупке клуба катарским шейхом.