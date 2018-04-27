МАУ запустила прямой рейс между Львовом и Барселоной

Рейсы из Львова будут выполнятся по пятница, а из Барселоны по субботам

Международные авиалинии Украины (МАУ) открыли авиарейс Львов – Барселона, передают Українські Новини.

Рейсы из Львова будут выполнятся по пятницам в 22:45 с прибытием в Барселону в субботу в 00:50. Из Барселоны самолет будет вылетать в субботу1:40 и прибывать во Львов в 5:45.

Напомним, что сейчас МАУ выполняет прямые рейсы из Львова в Киев, Болонью, Рим, Мадрид и Тель-Авив.

Добавим, что летом 2018 года авиакомпани планирует осуществлять до трех регулярных рейсов в неделю из Киева до Мадрида и до 7 - из Киева до Барселоны.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 80 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю. В состав флота МАУ входит 42 авиалайнера различных модификаций, включая 26 среднемагистральных Boeing-737 NG. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.