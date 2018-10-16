МАУ запустила новую услугу в зарубежных аэропортах

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МАУ позволила пассажирам в зарубежных аэропортах оплачивать дополнительные услуги прямо на стойке регистрации
Фото: avianews

МАУ позволила пассажирам в зарубежных аэропортах оплачивать дополнительные услуги прямо на стойке регистрации

Авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) позволила пассажирам в ряде зарубежных аэропортов оплачивать дополнительные услуги прямо на стойке регистрации с помощью банковских карт без обращения в кассу.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании на своей Facebook-странице.

Для платежей используется существующее оборудование стоек с применением системы Amadeus Payment Platform. Владельцы банковских карт Visa, MasterCard и American Express могут рассчитаться за дополнительные услуги перед вылетом.

В настоящее время данное решение внедрено на стойках регистрации в аэропортах следующих городов: Алматы, Аликанте, Амман, Амстердам, Стокгольм, Афины, Барселона, Болонья, Брюссель, Будапешт, Каир, Копенгаген, Дели, Дюссельдорф, Ереван, Рим, Франкфурт, Нью-Йорк, Кишинев, Краков, Ларнака, Лондон, Мадрид, Мюнхен, Милан (Мальпенса и Бергамо), Пекин, Прага, Рига, Тбилиси, Тель-Авив, Астана, Берлин, Венеция, Вена, Валенсия, Вильнюс, Варшава, Торонто.

С 15 октября система  будет задействована в аэропортах Стамбула и Анкары.

Ранее МАУ начала принимать оплату различных сборов на стойках регистрации в базовом аэропорту Борисполь с использованием банковских POS-терминалов.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 50 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городах мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю.

В состав флота МАУ входят 45 самолетов различных модификаций, включая 30 среднемагистральных Boeing 737 NG. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.

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