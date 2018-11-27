МАУ вводит новый класс обслуживания на среднемагистральных рейсах

Украинская авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) с 1 декабря введет премиум-эконом класс, который доступен только на маршрутах большой дальности, на среднемагистральных рейсах.

Об этом сообщает авиакомпания на своей официальной Facebook-странице.

Билет, купленный по тарифу премиум-эконома, будет включать перевозку двух мест багажа по 23 кг каждое, ручной клади до 7 кг и дополнительного предмета весом до 5 кг с габаритами до 40х30х10 см.

До вылета пассажиры смогут бесплатно выбирать место в салоне и регистрироваться за 14 дней до вылета. Регистрация и печать посадочного талона в аэропорту будут бесплатны и доступны на стойках бизнес-класса, однако размещение пассажиров будет происходить в салоне эконом-класса.

Также тарифы премиум-эконома будут включать предоставление питания, чая, кофе, соков, вина и пива в полете. Кроме того, не позже чем за 36 часов до вылета пассажир может бесплатно заказать специальное питание, которое будет предоставлено взамен стандартного.

Билеты премиум-эконом класса можно будет вернуть или изменить дату вылета без оплаты штрафов.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 50 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городах мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю.

В состав флота МАУ входят 45 самолетов различных модификаций, включая 30 среднемагистральных Boeing 737 NG. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.