МАУ ввела новую функцию при бронировании билетов

Нововведением могут воспользоваться пассажиры, которые будут бронировать билеты с 8 февраля

Крупнейшая украинская авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) на своем сайте запустила функцию просмотра и управления бронированием для пассажиров.

Об этом сообщает avianews.com.

Так, кроме доступа к детальной информации о бронировании, пассажиры также могут выбрать место, заказать питание, докупить багаж и оплатить выбранные услуги.

Для этого пользователь должен ввести 6-значный номер бронирования и фамилию пассажира.

Отмечается, что сейчас для отображения доступны бронирования, сделанные с 8 февраля.

В компании уточнили, что в дальнейшем пассажиры смогут просматривать бронирования, сделанные до этой даты.

Напомним, что в декабре 2017 года МАУ сократила время онлайн-регистрации на свои рейсы.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 80 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю.

В состав флота МАУ входит 42 авиалайнера различных модификаций, включая 26 среднемагистральных Boeing-737 NG. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.