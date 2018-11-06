МАУ собралась изменить условия программ лояльности

Международные авиалинии Украины (МАУ) с 1 января 2019 года изменяют условия для индивидуальных и корпоративных участников программ лояльности (Panorama Club и Panorama Club Corporate), полностью привязав их к стоимости билетов.
Об этом сообщили в авиакомпании, передает Интерфакс-Украина.
"С 1 января 2019 года количество миль, начисляемых на счет участника за перелет, больше не будет зависеть от расстояния между аэропортами вылета/прилета в милях и от класса бронирования, а будет начисляться в зависимости от стоимости авиабилета. При этом мили будут начисляться за авиабилеты на все собственные регулярные рейсы МАУ, приобретенные по всем тарифам, в том числе лоукост", - говорится в сообщении.
В обновленных условиях отмечается, что держатели карт лояльности Panorama Club Classic, Panorama Club Premium и Panorama Club Elite будут накапливать мили за каждый $1, потраченный на авиабилет (тариф без учета сборов), и получать 5, 7 и 10 миль соответственно.
Кроме того, с 2019 года авиакомпания также разрешит использовать накопленные бонусы уже во время следующего путешествия, оплачивая ими любую часть стоимости авиабилета.
Авиакомпания также сохраняет возможность накапливать мили за приобретение дополнительных услуг МАУ - 7 миль за $1 при условии их предварительной оплаты.
Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.
Авиакомпания соединяет Украину с 80 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городов мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю. Флот МАУ состоит из 39 самолетов: 35 среднемагистральных и четырех дальнемагистральных. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.
Напомним, что с 1 июля 2018 года МАУ отменил возможность перевозки сверхнормативного багажа для участников программы лояльности Panorama Club Classic.
С 15 января 2019 года МАУ решила изменить нормы перевозки ручной клади на всех своих рейсах.
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