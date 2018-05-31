МАУ решила резко поднять плату за распечатку посадочного талона

Крупнейшая авиакомпания страны – Международные авиалинии Украины (МАУ) - сообщила о повышении с 15 июня размера сбора за распечатку посадочного талона в аэропорту с €10 до €15.

Об этом сообщили в компании, передает avianews.com.

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Также МАУ проинформировала о предстоящем распространении данного сбора на дальнемагистральные маршруты в рамках унификации процедуры регистрации на рейс. Произойдет это с 1 августа.

Избежать оплаты нового сбора смогут пассажиры, которые пройдут онлайн-регистрацию на рейс и распечатают посадочный талон или же сохранят его на мобильном устройстве для показа с экрана гаджета.

Также путешественники, прибывшие в аэропорт Борисполь заранее, могут зарегистрироваться на рейс бесплатно через киоски самостоятельной регистрации. Сделать это можно не позже чем за 2 часа до вылета. В случае, если пассажир прибыл в аэропорт, пройдя онлайн-регистрацию, в киосках он бесплатно сможет распечатать талон.

Впервые плату за распечатку посадочного талона в аэропорту МАУ ввела с 1 июля 2017 года для рейсов Киев-Рига и Рига-Киев. Размер сбора составлял эквивалент $20 при вылете из Украины и €20 при вылете из Риги.

С 1 октября 2017 года сбор был уменьшен с €20 до €10 и распространен на все внутренние, а также международные направления средней дальности.

В настоящее время распечатку посадочного талона в аэропорту не оплачивают пассажиры бизнес-класса всех рейсов, путешественники, купившие билеты премиум-эконом-класса и эконом-класса на дальнемагистральные рейсы, а также пассажиры чартерных рейсов.