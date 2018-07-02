МАУ решила открыть новые авиарейсы в Азию и на Карибы

Авиакомпания Международные Авиалинии Украины намерена открыть чартерные рейсы из Киева в Ла-Роману (Доминиканская Республика), Хошимин (Вьетнам), Краби (Таиланд), а также на острова Гоа (Индия) и Хайнань (Китай) на период зимней навигации.

Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

С 10 июля билеты поступят в продажу.

Рейс Киев - Ла-Романа планируется открыть с 25 октября. Выполняться он будет по понедельникам и четвергам с интервалом в десять дней.

С середины ноября МАУ планирует запустить перелеты из столицы Украины в Хошимин, а с 27 декабря – на индийский остров Гоа.

Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетах Boeing 767-300ER с тремя классами обслуживания: бизнес, премиум-эконом и экономический. Полеты на Гоа будут осуществляться на среднемагистральном лайнере Boeing 737-900.

Помимо этого, в период зимней навигации МАУ готова начать выполнение чартерных полетных программ в таиландский Краби, а также на остров Хайнань – в аэропорт Саньи. Впрочем, реализация этих планов будет зависеть от получения соответствующих разрешений.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 50 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городах мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю.

В состав флота МАУ входят 45 самолетов различных модификаций, включая 30 среднемагистральных Boeing 737 NG. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.

Напомним, что в июне МАУ открыла авиарейс между Киевом и Торонто.