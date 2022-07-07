Чартерная программа. Украинская авиакомпания МАУ начала сотрудничество с польским туроператором

7 июля, 11:37
Самолет авиакомпании МАУ в аэропорту Борисполь (Фото:Fly UIA / Facebook)

Самолет авиакомпании МАУ в аэропорту Борисполь (Фото:Fly UIA / Facebook)

Автор: Артем Ильин

Авиакомпания МАУ приступила к сотрудничеству с крупным туроператором Польши. Это будет чартерная программа по популярным туристическим направлениям.

Украинская авиакомпания Международные Авиалинии Украины (МАУ) начала чартерные полеты по заказу туроператора ITAKA (Польша). «Таким образом, украинская авиакомпания присоединилась к обслуживанию европейского туристического трафика и продолжает свою операционную работу за пределами Украины в условиях войны», — сообщили в пресс-службе МАУ.

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Полеты начались в начале июля. Их выполняет самолет Boeing 737−900 UR-PSL, который будет базироваться в аэропорту Катовице и будет обслуживаться 4 экипажами МАУ.

«В рамках сотрудничества с компанией ITAKA планируются ежедневные рейсы МАУ как из базового аэропорта, так и из других городов Польши (Варшава, Краков, Жешув)», — уточняют в МАУ. Воздушное судно украинской авиакомпании обеспечит сообщение на ряде европейских туристических направлений — Испания, Турция, Албания, Египет и т. д.

В МАУ уточняют, что партнеры анализируют возможности расширения сети чартерных направлений с пролонгацией до конца туристического сезона.

Ранее сообщалось, что один из самолетов МАУ передан в мокрый лизинг airBaltic. Также 5 самолетов авиакомпании SkyUp выполняют рейсы в Европе. А недавно стало известно, что минимум два самолета авиакомпании Azur Air Ukraine переданы во флот новой турецкой авиакомпании.

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Теги:   Польша Авиаперевозчики МАУ Самолеты Гражданская авиация Чартер Авиаперелет

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