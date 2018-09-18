МАУ анонсировала запуск новых маршрутов в Европу и Турцию

Украинская авиакомпания Международные авиалинии Украины (МАУ) анонсировала открытие трех новых маршрутов из Киева в 2019 году.

Об этом пишет отраслевое издание avianews.com.

Так, с 31 марта следующего года авиаперевозчик намерен запустить рейсы Киев-София и Киев-Бухарест, а с 15 июня 2019 года – начать летать из Киева в турецкий город Измир.

Рейсы в Софию и Бухарест будут выполняться ежедневно. На линии в столицу Болгарии МАУ намерена задействовать региональные самолеты Embraer 145, а на маршруте в Бухарест – Boeing 737-800.

Сейчас полеты на обоих направлениях выполняет Роза Ветров, а МАУ выступает в роли маркетингового перевозчика. Продажа билетов на рейсы Киев-София и Киев-Бухарест Розы Ветров ведется до конца марта 2019 года, что может свидетельствовать о возможном прекращении полетов после того, как на маршруты выйдет МАУ.

Помимо открытия новых направлений в период летней навигации 2019 года МАУ намерена увеличить частоту полетов между Киевом и Будапештом с одного до двух рейсов в день, а также усилить свое присутствие в Днепре, начав выполнять в Киев вместо одного – три ежедневных рейса.

Стоимость билетов по всем направлениям стартует от 600 грн в одну сторону.

Авиакомпания Международные авиалинии Украины основана в 1992 году. 100% акций МАУ находятся в частной собственности. Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.

Авиакомпания соединяет Украину с 50 городами Европы, Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока и стран СНГ и обеспечивает стыковку с маршрутами авиакомпаний-партнеров в более чем 3 тыс. городах мира. МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю.

В состав флота МАУ входят 45 самолетов различных модификаций, включая 30 среднемагистральных Boeing 737 NG. Базовым аэропортом является Международный аэропорт Борисполь.

Ранее сообщалось, что МАУ решила открыть новые авиарейсы в Азию и на Карибы.