У Фридмана паника. Холдинг олигарха заявил о выходе из финансовых бизнесов в РФ после публикаций о сотрудничестве с Росгвардией 3 мая, 17:22 Михаил Фридман, совладелец ABH Holdings, подсанкционный российский олигарх (Фото:Pavel Golovkin / Pool via Reuters)

Люксембургский холдинг ABH Holdings — владелец украинского Сенс Банка, российских Альфа-Банка и Альфа Страхование выходит из российских активов.

Холдинг выходит из бизнеса в России как банковского, так и страхового. Об этом говорится в заявлении холдинга, опубликованном на сайте Сенс Банка.

«Сейчас согласовываем с европейскими регуляторами соглашение по продаже российского банка и подход к другим сделкам: продажа, редомициляция (переезд компании из одной юрисдикции в другую) или реструктуризация с выделением бизнеса», — заявил член совета директоров АBН Holdings Эндрю Бакстер.

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Кроме того, он особо подчеркнул, что в соответствии с европейским законодательством акционеры холдинга, находящиеся под санкциями ЕС (в частности, таковыми являются российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен, — ред.), никоим образом не участвуют в работе холдинга и принадлежащих холдингу активов, а также не могут распоряжаться своими долями владения в холдинге, ведь они заморожены.

По словам Бакстера, очевидно, что сегодня заниматься одновременно бизнесом в России и на Западе, в том числе и в Украине, абсолютно невозможно.

«Идеи глобального бизнеса оказались несостоятельными. Глобализация вопреки ожиданиям и надеждам оказалась циклическим процессом и сегодня глобальный бизнес стал заложником политических решений. Выросла новая „берлинская стена“. Поэтому все инвесторы, работавшие и в России, и в Украине, и в Европе, и в Америке, должны сделать свой выбор. Мы прекрасно понимаем, что это абсолютно неизбежно», — заявил он.

Также Бакстер прокомментировал публикации в СМИ о сотрудничестве российской компании Альфа Страхование с Росгвардией. В них, в частности, говорилось, что компания страховала автомобили, участвовавшие в полномасштабном вторжении в Украину.

По словам Бакстера, все договоры ОСАГО (обязательное страхование автогражданской ответственности) с Росгвардией были заключены до февраля 2022 года, кроме того, согласно российским законам, эти договоры не действуют на территории, где ведутся боевые действия.

«Компания Альфа Страхование в своей деятельности не нарушает режим санкций, введенных ЕС», — добавил представитель люксембургского холдинга.

Относительно публикаций, что ритейлер X5 Retail продолжает сотрудничество с предприятием Военторг Минобороны РФ, обеспечивающим российских военных формой и продуктами питания, Бакстер отметил, что X5 Retail — публичная компания, зарегистрированная в Нидерландах, контрольный пакет которой торгуется на Лондонской бирже.

«Альфа-Групп является владельцем миноритарного пакета акций компании. Как и в ситуации с Альфа Страхованием находящиеся под санкциями акционеры полностью отрезаны от управления компанией и не могут распоряжаться своими акциями. По некоторым нашим инвестициям мы даже отчетность компании не можем увидеть. Менеджмент просто отказывается показывать ее. Есть примеры, когда мы вынуждены через суд требовать доступ к информации о действиях компании. Но одно мы можем утверждать с уверенностью, что компания, которая находится под контролем одновременно британских и европейских регуляторов, не нарушает санкционное законодательство», — заявил представитель Альфа-Групп.

Как сообщалось, кипрская компания Фридмана ABH Ukraine Limited, обладающая обязательством почти на $400 млн перед VIP-клиентами Сенс Банка, предложила владельцам этих ценных бумаг рассмотреть возможность конвертации обязательств в акционерный капитал финучреждения.

Также сообщалось, что 2 мая Верховной Раде не хватило голосов в поддержку законопроекта, который позволит приступить к национализации Сенс Банка российских олигархов Михаила Фридмана и Петра Авена. При этом принятие такого закона было одним из условий Меморандума с МВФ.