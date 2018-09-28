Маска заподозрили в мошенничестве с акциями Tesla

Комиссия по ценным бумагам и биржам США возбудила дело в отношении руководителя компании Tesla Илона Маска, связанное с рынком ценных бумаг.

Об этом передает агентство Bloomberg.

Отмечается, что претензии связаны с сообщением Маска в Twitter 7 августа, где он заявил о готовности выкупить акции Tesla с рынка по $420.

Регулятор утверждает, что Маск ничего не сделал для того, чтобы увести компанию с биржи. SEC назвала его заявления ложными и вводящими в заблуждение и обратилась с иском в федеральный окружной суд Манхэттена.

"По факту Маск даже не обсуждал, а тем более не подтверждал ключевые условия сделки, включая цену, ни с какими потенциальными источниками финансирования", - говорится в иске, пише ВВС.

По мнению комиссии, заявления Маска привели к сбоям на бирже и нанесли вред инвесторам.

В связи с этим SEC требует лишить его права возглавлять компании, акции которых торгуются на бирже, и наложить штраф.