Новый владелец Twitter Маск смотрел финал Чемпионата мира по футболу в компании зятя Трампа

19 декабря, 11:08
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Илон Маск и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Илон Маск и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Миллиардер и известный сторонник Республиканской партии США Илон Маск смотрел финал Чемпионата мира по футболу в компании зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.

Новоиспеченный владелец Twitter Илон Маск и бывший старший советник Белого дома Джаред Кушнер были замечены вместе на трибунах во время финала Чемпионата мира по футболу в Катаре.

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Об этом пишет The Hill.

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Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер был замечен стоящим рядом с Маском на игре. Бывший советник Белого дома присутствовал и на других матчах чемпионата мира, в том числе на матче чемпионата мира США против Англии с семьей Трампа.

Сам Маск вел текстовую и видео-трансляцию матча в своем Twitter.

Напомним, что 20 ноября Маск возобновил в соцсети аккаунт 45-го президента США Дональда Трампа. Его страница была заблокирована почти два года — с 8 января 2021-го.

В то же время сам Трамп еще до разблокировки аккаунта сказал, что «не видит никаких причин», чтобы возвращаться в соцсеть. По словам экс-президента, он будет оставаться на своей новой платформе Truth Social — приложении, разработанном его компанией Trump Media & Technology Group.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу Twitter Дональд Трамп ЧМ-2022 Иванка Трамп Джаред Кушнер Илон Маск

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