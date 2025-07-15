Один из крупнейших рынков в мире. Маск начал продажи Tesla в новой стране

Tesla Inc. открыла первый автосалон в Индии, демонстрируя автомобили Model Y стоимостью $70 000, поскольку производитель электромобилей Илона Маска стремится выйти на новые рынки и компенсировать замедление продаж там, где он уже зарекомендовал себя

Об этом пишет Bloomberg.

«Во вторник, 15 июля, в финансовом районе Мумбаи открыли свои двери помещения площадью 4000 квадратных футов, где были представлены два автомобиля Model Y», — говорится в публикации. — «Начальная цена заднеприводного автомобиля составляет около 5,99 миллиона рупий ($69 757), тогда как вариант с более длинным запасом хода оценивается в 6,8 миллиона рупий».

Отмечается, что это почти на треть больше, чем стартовая цена автомобиля в США без учета федеральной налоговой льготы — в значительной степени из-за индийских тарифов на импортные автомобили от 70% до 110%, которые Маск давно критикует.

«Долгожданный выход Tesla на рынок Индии происходит на фоне вызовов в Китае и США, двух ее основных рынков. Продажи компании упали в прошлом квартале, и она стремится избежать второго года спада после мрачного 2024 года», — говорится в публикации, — «Американский производитель электромобилей уступает позиции в мире китайскому конкуренту BYD Co. а Индия представляет возможность для роста на рынке, который относительно не освоен мировыми брендами из-за ряда протекционистских барьеров».

Ожидается, что до конца июля в Нью-Дели откроется второй выставочный зал, а Tesla увеличила найм местных работников и обеспечила складские помещения.

Но без планов создавать производственный завод на третьем по величине автомобильном рынке мира, выход Tesla на индийский рынок направлен не столько на немедленное увеличение объемов продаж, сколько на оценку спроса на электромобили и улучшение имиджа бренда, пишет Bloomberg.

«Хотя Model Y является самым популярным электромобилем в мире, мало кто из индийцев сможет себе его позволить», — говорится в публикации, — «Уровень проникновения электромобилей в стране остается менее 5%, а автомобили класса люкс составляют лишь 1% от общего объема продаж автомобилей»

На этом рынке Tesla будет конкурировать преимущественно с немецкими производителями автомобилей класса люкс, такими как BMW и Mercedes-Benz Group AG, а не с массовыми игроками на рынке бюджетных автомобилей, такими как Tata Motors, Mahindra & Mahindra и MG Motor India Pvt.

Как сообщалось, Tesla планирует открыть свои первые салоны в Индии в июле.

В апреле Tesla открыла магазин в Саудовской Аравии. Таким образом, Илон Маск положил конец некогда ожесточенной вражде с одним из самых влиятельных людей королевства — Ясиром Аль-Румайяном, главой Public Investment Fund (PIF) с капиталом в $925 млрд.