Маск завершил покупку Twitter за 44 миллиарда долларов, уволив трех руководителей 28 октября, 04:30 Илон Маск (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск завершил покупку социальной сети Twitter за 44 миллиарда долларов.

Об этом сообщает The Washington Post.

Одним из первых решений Маск уволил генерального директора Парага Агравала, финансового директора Нэда Сигала и Виджая Гадде, руководителя отдела правовой политики, доверия и безопасности.

Видео дня

Также один из источников отметил, что был уволен Шон Еджет, основной консультант компании.

Ранее СЕО компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намекнул на то, что уже закрыл сделку по покупке социальной сети Twitter. Он зашел в офис соцсети с раковиной в руках.

Также он заверил сотрудников, что не будет сокращать 75% штата компании.

В июле Илон Маск заявил, что прекращает свое соглашение с Twitter. Суд Twitter против Маска из-за отказа бизнесмена купить соцсеть за $44 млрд был назначен на 17−21 октября.

За две недели до начала слушаний Маск заявил, что готов купить Twitter за $44 млрд.