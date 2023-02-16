Удовлетворение непомерного эго. Маск заставил разработчиков Twitter изменить алгоритмы, чтобы повысить охват своих твитов 16 февраля, 10:42 СЕО Twitter, Илон Маск (Фото:elonrmuskk/Instagram)

Владелец Twitter миллиардер Илон Маск, угрожая увольнением, заставил инженеров компании изменить алгоритмы так, чтобы его твиты попадали в ленту большего количества людей.

Как сообщает Platformer, это произошло после того, как твит Маска о Суперкубке получил меньше просмотров, чем твит президента США Джо Байдена.



Твит Байдена, в котором он заявил, что будет поддерживать свою жену, болея за команду Филадельфия Иглс, набрал почти 29 миллионов просмотров. Твит Маска, также выразивший свою поддержку Орлам, собрал чуть более 9,1 миллиона показов, прежде чем он его удалил.

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В 2:36 ночи в понедельник, сразу после завершения матча, Джеймс Маск, двоюродный брат миллиардера, отправил срочное сообщение инженерам Twitter в мессенджере в Slack. Он призвал «любого, кто умеет писать дашборды и программное обеспечение, срочно помочь решить проблему с привлечением пользователей на всей платформе».

После этих поражений — Иглс (за которых и болели президент и миллиардер) от Канзас-Сити Чифс и Маска от Байдена — генеральный директор Twitter в воскресенье вечером прилетел на своем частном самолете обратно в район залива, чтобы потребовать ответов от своей команды.

Уже через день последствия этой встречи отдавались эхом по всему миру, когда пользователи Twitter, открыв приложение, увидели, что посты Маска переполнили их рейтинговую ленту. Это не было случайностью: после того, как Маск пригрозил уволить инженеров компании, они создали систему, призванную гарантировать, что Маск — и только Маск — извлечет выгоду от ранее неслыханного продвижения твитов по всей базе пользователей.

Platformer отмечает, что в последние недели Маск был одержим количеством просмотров своих постов. На прошлой неделе он уволил одного из двух главных инженеров компании после того, как тот сказал ему, что количество просмотров его твитов уменьшается частично из-за того, что интерес к Маске снизился в целом.

На выходных заместители миллиардера заявили остальной инженерной команде, что если проблема не будет «решена», они также потеряют работу.

Около 80 сотрудников работали всю ночь, исследуя разные гипотезы о том, почему твиты Маска не охватывают столько людей, сколько он считал нужным, и тестируя возможные решения.

По словам инженеров, одна из версий заключалась в том, что охват твитов Маска мог уменьшиться из-за того, что за последние месяцы его твиты были заблокированы многими людьми.

К обеду понедельника «проблема была решена». Twitter внес изменения в код, обеспечивший сообщениям Маска автоматический зеленый свет — это значит, что его твиты будут обходить фильтры Twitter, предназначенные для того, чтобы показывать людям наилучший возможный контент. Теперь алгоритм искусственно повысил рейтинг твитов Маска в 1000 раз — постоянный показатель, обеспечивший его твитам более высокий рейтинг, чем любому другому в ленте.

После возмущения пользователей непомерным количеством сообщений Маска коэффициент снизили, однако в целом невиданные искусственные повышения остались.