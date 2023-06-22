У богатых свои причуды. Илон Маск вызвал на бой без правил Марка Цукерберга 22 июня, 10:46 Марк Цукерберг утверждает, что завершил Murph Challenge менее чем за 40 минут (Фото:Mark Zuckerberg \ Facebook)

Миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в клетке на арене в Лас-Вегасе.

Миллиардер Илон Маск вызвал СЕО Meta Марка Цукерберга на бой после того, как стало известно, что Meta готовит конкурента социальной сети Twitter.

Об этом пишет The Verge.

После того как Маск написал в Twitter, что он «готов к бою в клетке» с Цукербергом, СЕО Meta ответил, опубликовав скриншот твита Маска с подписью «выбирай место».

Видео дня

Как пишет The Verge, пост Цукерберга в его аккаунте в Instagram на самом деле не шутка. Маск, в свою очередь, ответил коротко и ясно: «Лас-Вегас, Октагон».

51-летний Маск имеет преимущество перед Цукербергом с точки зрения физических размеров, и он говорил о том, что участвовал в «настоящих жестоких уличных драках», когда рос в Южной Африке.

В то же время 39-летний Цукерберг — амбициозный боец ММА, который уже выигрывает турниры по джиу-джитсу. Он также утверждает, что недавно завершил изнурительную тренировку «Murph Challenge» менее чем за 40 минут.

Ранее сообщалось, что владелец соцсети Twitter Илон Маск может переименовать ее в Х.