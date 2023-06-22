У богатых свои причуды. Илон Маск вызвал на бой без правил Марка Цукерберга

22 июня, 10:46
Поделиться:
Марк Цукерберг утверждает, что завершил Murph Challenge менее чем за 40 минут (Фото:Mark Zuckerberg \ Facebook)

Марк Цукерберг утверждает, что завершил Murph Challenge менее чем за 40 минут (Фото:Mark Zuckerberg \ Facebook)

Миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг могут провести бой в клетке на арене в Лас-Вегасе.

Миллиардер Илон Маск вызвал СЕО Meta Марка Цукерберга на бой после того, как стало известно, что Meta готовит конкурента социальной сети Twitter.

Об этом пишет The Verge.

Читайте также:

Убытки компании из-за метавселенной за три года составили 30 млрд (Фото:rokas91/Depositphotos) С 2020 года метавселенная принесла Цукербергу 30 млрд убытков

После того как Маск написал в Twitter, что он «готов к бою в клетке» с Цукербергом, СЕО Meta ответил, опубликовав скриншот твита Маска с подписью «выбирай место».

Видео дня

Как пишет The Verge, пост Цукерберга в его аккаунте в Instagram на самом деле не шутка. Маск, в свою очередь, ответил коротко и ясно: «Лас-Вегас, Октагон».

51-летний Маск имеет преимущество перед Цукербергом с точки зрения физических размеров, и он говорил о том, что участвовал в «настоящих жестоких уличных драках», когда рос в Южной Африке.

В то же время 39-летний Цукерберг — амбициозный боец ММА, который уже выигрывает турниры по джиу-джитсу. Он также утверждает, что недавно завершил изнурительную тренировку «Murph Challenge» менее чем за 40 минут.

Ранее сообщалось, что владелец соцсети Twitter Илон Маск может переименовать ее в Х.

Редактор: Люба Балашова

Теги:   Марк Цукерберг Лас-Вегас MMA Бои без правил Илон Маск

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо NV
X