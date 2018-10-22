Мартынюк выступил за допуск частных перевозчиков на ж/д рынок

В Украине дефицит тяги, с которым не справляется Укрзализныця

Укрзализныця не может справиться с дефицитом тяги, поэтому необходимо искать способы допуска частных перевозчиком на железнодорожный рынок.

Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Максим Мартынюк в эфире программы Гроші вперед! на Радио НВ.

“В Укрзализныци есть одна проблема - дефицит тяговых мощностей... Дефицит просто безумный: из требующихся 600 единиц на ходу только 200….И понятно, что это требует больших инвестиций, и Укрзализныця не способна быстро решить эту проблему. Поэтому нужно искать способы допуска частной тяги на рынок”, - обьяснил он он.

Напомним, что Верховная Рада отклонила законопроект №7316 О железнодорожном транспорте Украины, который предусматривал допуск частной тяги на пути Укрзализныци.

Документ предполагал отделение деятельности оператора инфраструктуры и перевозчика, определял условия доступа к инфраструктуре, ответственность перевозчиков и принципы тарифной политики и допускал частные компании к организации перевозок пассажиров и грузов.