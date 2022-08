За сотрудничество с оккупантом: законодательные меры в отношении компаний, оставшихся в рф 25 августа, 09:30 Позиция depositphotos

С 24 февраля рф уничтожила более 22 тыс. гражданских объектов в Украине, разрушила или повредила более 2300 учебных заведений, 860 медицинских учреждений и 116 тыс. жилых домов, подверглись атакам десятки торговых центров, предприятий, офисов и другой недвижимости. Российские преступники провоцируют экологические катастрофы, а мирные украинцы теряют свои дома и семьи.

Враг, который остается рядом

В то же время на полках украинских супермаркетов до сих пор представлена продукция от компаний, которые продолжают вести бизнес в рф. Спонсируя агрессора, они не отказываются от доходов из карманов рядовых украинцев, которые ежедневно несут наибольшие потери — стабильность, безопасность, спокойное будущее и в конце концов жизнь.

Андрей Муха, основатель SOS Fund UA

Заодно на тех же полках — производители, отказавшиеся от какого-либо сотрудничества с россией. И рядовому потребителю не отличить белое от черного: часть из них будет проверять, продолжает ли определенная компания деятельность в рф, но не все. Благодаря активистам и медиа некоторые «рф-френдли» бизнесы находятся на слуху, например Auchan и Leroy Merlin. Впрочем, таких компаний, производителей и товаров значительно больше.

Помочь потребителям выделять товары, которые до сих пор продаются в рф, можно законодательным путем. Маркировка ценников товаров из россии в супермаркетах уже стала для украинцев привычной. Аналогичные меры можно принять и в случае с импортными товарами, которые представлены на рынке оккупанта. Более того, на такие компании можно наложить бремя дополнительного налогообложения.

Именно такая законодательная инициатива была начата в конце марта 2022 года. В ВР Украины был представлен законопроект 7232 о внесении изменений в Налоговый кодекс. Согласно документу, имеющему очень широкую сферу действия, государство должно повысить ставки некоторых налогов для компаний, имеющих экономические связи с рф, — в частности, на прибыль, на имущество, экологический налог и рентную плату. Также законопроект предусматривает требование маркировки продукции предупреждением о связях компании-производителя с россией.

«Свои и чужие»: сила закона

Введение такого закона имеет ряд разносторонних преимуществ:

1. Легкость идентификации спонсоров рф. Благодаря специальной маркировке украинский потребитель сможет легко распознать такие товары на полке и не финансировать компании, фактически являющиеся спонсорами войны. Инициаторы этого законопроекта, в частности, отметили, что Metro, Auchan и Leroy Merlin платят в бюджет российской федерации $700 млн налогов. Этой суммы хватило бы россии на приобретение 64 самолетов Су-25, 175 танков, 206 ракет «Искандер», 933 ракеты «Калибр» или 2 миллиона автоматов АК-74, которые были бы использованы против Украины.

2. Благодарность ответственному бизнесу. Четкое определение «своих и чужих» станет справедливым конкурентным преимуществом для ответственных производителей, которые, несмотря на возможные прибыли, выбрали финансово убыточный путь и отказались от работы в рф. Среди них, в частности, немецкие производители автомобилей Volkswagen, Mercedes Benz, BMW, американская компания Apple. И таких примеров много.

3. Дополнительные средства в госбюджете. Повышение налоговых ставок для компаний, связанных с государством-агрессором, — это источник дополнительных поступлений в бюджет Украины. Сегодня среди таких компаний — крупнейшие игроки из различных индустрий. Так, одна из крупнейших табачных компаний в мире JTI в 2020 году имела в Украине долю рынка 22%, а мировой лидер на рынке энергетических напитков Red Bull в 2021 году имел 7% соответствующего рынка в Украине. Он же даже сейчас, по данным Yale CELI List, имеет ~$100 млн прибыли в России.

Внимание к вопросу как дополнительный стимул

Еще в начале апреля 2022 года Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении, а в мае появился его обновленный к второму чтению текст. Впрочем, прогресса с рассмотрением и фактическим утверждением в последние месяцы не наблюдается.

Возможно, повышение внимания общества, лидеров мнений и медиа к этой законодательной инициативе стимулирует возобновление процессов его проработки. В то же время, принятие этого закона будет способствовать увеличению финансового и репутационного давления на международные компании, а также создаст для них дополнительный импульс уйти из россии и прекратить финансирование военной агрессии против Украины.

Кстати, аналогичные предложения по дополнительному правовому регулированию уже звучали в Европе, а Сенату США еще в мае представили законопроект S. 4218 (IS) о поддержке Украины через Налоговый кодекс (Support Ukraine Through Our Tax Code Act). Он предполагает, что работа компаний в россии и Беларуси будет приравнена к деятельности в Северной Корее, Иране, Сирии и на Кубе. Принятие закона приведет к значительному увеличению налогов для этих компаний и лишит их некоторых льгот.

