Было бы странно, если было бы иначе. Российские оккупанты пытаются украсть и вывезти из Мариуполя металл на $170 млн 24 мая, 17:52 Цей матеріал також доступний українською Завод Азовсталь в Мариуполе во время штурма русскими захватчиками (Фото:Reuters TV via REUTERS)

Российские оккупанты пытаются частично восстановить порт в захваченном Мариуполе, на территории которого находятся украинский металл и зерно, что сигнализирует о намерении агрессоров украсть и вывезти украинское имущество.

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Об этом директор ГП Мариупольский морской торговый порт Игорь Барский рассказал в комментарии Экономической правде.

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По его словам, на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс. т металла и чугуна, стоимость которых составляет $170 млн. Зерна было существенно меньше — 3,4 тыс. т на складах и еще 9 тыс. т на судне под иностранным флагом.

Сейчас оккупанты разблокировали старые ворота порта. С учетом глубины около 3,5 м туда могут входить суда речного типа с небольшой осадкой. Однако российские суда не могут зайти в порт, пока не будет расчищена акватория порта от затонувшего морского транспорта. По словам Барского, оккупанты могут расчистить 3−4 причала из 18-и.

Он объяснил, что для этого врагу нужна электроэнергия, чтобы использовать краны. Однако портовая подстанция повреждена, а ее восстановление представляет собой сложный процесс, который занимает немало времени.

Так что загрузить свои суда украинским имуществом захватчикам пока не удается, отметил Барский.

Однако, по его словам, в порту есть один неповрежденный автономный плавучий кран, работающий на дизельном топливе — именно его могут использовать, чтобы вывозить украденный украинский металл.

Сейчас российские захватчики ремонтируют тяжелые погрузчики, которые для этого нужны. Кроме того, есть информация, что российские агрессоры хотят установить свою оккупационную администрацию порта, — добавил директор.

Ранее сообщалось, что оккупанты воруют украинское зерно — есть соответствующие спутниковые снимки.

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