«Запустить это уже нельзя». Меткомбинат Азовсталь разбомблен полностью — заммэра Мариуполя 17 марта, 13:03 Цей матеріал також доступний українською Меткомбинат Азовсталь до вторжения РФ в Украину (Фото:mrpl.city)

Меткомбинат Азовсталь в Мариуполе разбомблен российскими агрессорами с воздуха.

Об этом в интервью Forbes Украина заявил заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов.

«Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. Азовсталь разбомблен. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на Азовсталь», — сказал он.

По словам собеседника НВ Бизнес, который смог эвакуироваться из Мариуполя, оккупанты в течение нескольких дней совершали авианалеты на Азовсталь.

Мужчина, который является работником комбината, на условиях анонимности рассказал, что лично видел, как самолеты сбрасывали бомбы на цеха предприятия. Но он не может оценить какие именно объекты пострадали, так как находился на значительном расстоянии от них.

В Группе Метинвест, в состав которой входит Азовсталь, напомнили, что еще 24 февраля объявили о переводе части оборудования ММК им. Ильича и Азовстали в режим горячей консервации для обеспечения безопасности сотрудников и сохранения оборудования.

«Благодаря этому в настоящий момент наступление техногенной катастрофы в Мариуполе в результате военных действий исключено. Консервация мощностей выполнена в том числе для того, чтобы их работу можно было восстановить даже в случае возможных повреждений. Сейчас стабильных каналов связи с городом не существует, поэтому оценить уровень работоспособности инфраструктуры предприятий Группы мы сможем только после окончания острой фазы боевых действий», — сказано в сообщении Метинвеста.

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