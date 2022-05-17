Ринат оценил потери. Ахметов хочет получить от России не меньше $11 млрд за Азовсталь и завод им. Ильича 17 мая, 21:26 Цей матеріал також доступний українською Ринат Ахметов (Фото:ФК Шахтер)

Довоенная капитализация промышленных активов группы SCM бизнесмена Рината Ахметова, разрушенных и пострадавших из-за военной агрессии РФ, превышала $20 млрд.

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Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, Ахметов заявил в интервью итальянскому телеканалу RAI.

«После масштабного вторжения Российской Федерации 24 февраля 2022 года такие заводы, как Азовсталь, ММК им. Ильича, Авдеевский коксохим, Луганская ТЭЦ и десятки других объектов промышленной инфраструктуры и „зеленой“ энергетики были частично или полностью уничтожены или законсервированы. Довоенная капитализация этих активов превышала $20 млрд», — заявил Ахметов, отвечая на вопрос, какова к настоящему времени финансовая оценка причиненного ущерба промышленным инфраструктурам группы SCM.

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По словам Ахметова, довоенная капитализация двух заводов в Мариуполе — Азовстали и ММК им. Ильича составляла около $10 млрд.

«Кроме того, там было сырья и готовой продукции на сумму $1 млрд. Мы обязательно предъявим претензии против РФ с требованием возместить все убытки, причиненные российской военной агрессией», — сообщил бизнесмен.

Ахметов подчеркнул, что для него Мариуполь был и всегда будет украинским городом. «Мариуполь может быть восстановлен только под украинским контролем. Других вариантов для меня быть не может. Ни один бизнес SCM никогда не будет работать под контролем России», — сказал он.

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