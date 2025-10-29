Об этом говорится в материале Reuters. Компания, возглавляемая 75-летним британцем Полом Ренкином и его семьей, предоставляла страховое покрытие сотням танкеров, входящих в так называемый теневой флот — судов, скрывающих свою идентификацию и грузы, чтобы обойти западные санкции.

Расследование, проведенное Reuters и международными органами власти, показывают, что Maritime Mutual застраховала почти шестую часть танкеров теневого флота.

Страхование является ключевым условием для выхода судна в море: без него танкеры не допускаются в большинство портов, в том числе иранские и российские. По расчетам исследовательского центра CREA, с 2018 года застрахованные Maritime Mutual суда перевезли нефти и нефтепродуктов из Ирана и России на сумму не менее $18,2 млрд и $16,7 млрд соответственно.

Власти Новой Зеландии совместно с партнерами в США, Великобритании и Австралии расследуют нарушение компанией Maritime Mutual санкций и законов о борьбе с отмыванием денег. Полиция провела обыски в офисах компании, изъяв документы, связанные с возможными нарушениями санкций.

После начала проверки Maritime Mutual объявила, что прекращает страховать суда с российской нефтью и танкеры теневого флота.

Reuters установило, что из 231 судна, застрахованного Maritime Mutual с 2018 года, не менее 130 перевозили иранскую или российскую нефть и нефтепродукты после введения санкций. 97 таких танкеров впоследствии попали в санкционные списки США, ЕС или Британии.

Также Maritime Mutual указывала некоторые из этих танкеров как застрахованные даже после внесения их в санкционные списки. Компания уверяет, что с 2022 года аннулировала страховки 92 танкеров, попавших под санкции.

Reuters также выяснило, что Maritime Mutual перестраховала крупные западные компании, входящие в Lloyd’s of London, например, Munich Re Group, MS Amlin и Atrium, а брокерами выступали международные фирмы Aon и Lockton. Это означает, что в систему, обеспечивавшую страховое прикрытие перевозок российской и иранской нефти, опосредованно были вовлечены крупнейшие игроки мирового страхового рынка.

Формально Maritime Mutual и другие западные компании не нарушают санкции, если страхуют суда, перевозящие российскую нефть и нефтепродукты, приобретенные по цене ниже установленного предела.

Для нефти страны «Большой семерки» с декабря 2022 года установили предельную цену на уровне $60 за баррель, этой осенью ЕС снизил ее до $47,6. Для нефтепродуктов действуют дифференцированные уровни с февраля 2023 года.

Ранее сообщалось, что сеть компаний, зарегистрированных в Литве, Латвии и Эстонии, помогает заправляться судам теневого флота РФ.