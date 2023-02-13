Офисная трехдневка. Манхэттен теряет более $12 млрд в год из-за удаленной работы — Bloomberg 13 февраля, 14:27 Рабочая неделя в офисах сократилась до трех дней (Фото:ANDREW KELLY \ Reuters)

Манхэттен теряет более $12 млрд в год из-за того, что люди стали меньше работать в офисах — всего три дня в неделю.

Жители Нью-Йорка которые работают в офисах на Манхэттене стали тратить в деловом центре на $12,4 млрд в год меньше, чем до пандемии.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные исследовательской группы WFH экономиста Стэнфордского университета Николаса Блума.

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Такое серьезное падение затрат связано с тем, что рабочая неделя в офисах сократилась до трехдневной — по понедельникам и пятницам в офисы ездит намного меньше сотрудников, очереди в кафе в эти дни короче, а бары стоят полупустые несмотря на «счастливые часы». Как отмечает агентство, возвращение к допандемическим графикам работы выглядит безнадежным делом.

Таким образом, средний работник тратит на еду, покупки и развлечения рядом с офисом в Нью-Йорке меньше на $4661 в год. Это сопоставимо с $3040 в Сан-Франциско и $2387 в Чикаго. Такое поведение наиболее устоялось в городах где на работу обычно добираются долго, белых воротничков — много, а коронавирусные ограничения были длительными.

Отмечается, что цифра в более $12 млрд была рассчитана путем умножения годовой потери расходов на одного работника с поправкой на инфляцию на оценку Бюро переписи населения США почти 2,7 млн пассажиров и жителей, работавших на Манхэттене в 2019 году.

Как отмечает агентство, такое падение затрат приводит к утраченной продаже для ресторанов, розничных продавцов и других предприятий, которые являются движущей силой экономического двигателя Нью-Йорка.

Эксперты подчеркивают, что падение продаж неизменно влечет за собой падение налоговых поступлений.

Как пишет The Economist, в 2023 году работодатели изо всех сил будут пытаться вернуть сотрудников в офисы после пандемии коронавируса.