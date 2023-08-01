Три полоски для дьяволов. Манчестер Юнайтед подписал рекордный контракт с Adidas 1 августа, 09:47 У Манчестер Юнайтед вскоре появится новый владелец (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Манчестер Юнайтед подписал рекордный десятилетний контракт с Adidas на $1,1 млрд.

Футбольный клуб АПЛ Манчестер Юнайтед подписал соглашение с Adidas на сумму 900 млн фунтов стерлингов ($1,1 млрд, продлив партнерство еще на 10 лет.

Об этом пишет Reuters.

Манчестер Юнайтед, который находится в процессе продажи, в этом году вернется в прибыльную Лигу чемпионов УЕФА после того, как в прошлом сезоне под руководством Эрика тен Хага обеспечил себе место в первой четверке Английской премьер-лиги.

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Adidas стала официальным спонсором клуба в сезоне 2015/16, воссоединившись после 23 лет и переняв права у Nike. Тогда сумма сделки тоже была рекордной — 750 миллионов фунтов стерлингов.

Новое соглашение с Adidas накануне сезона Премьер-лиги 2023/24, который начинается в следующем месяце, продлит партнерство до июня 2035 года. Как отмечает Daily Mail, это рекордный контракт в истории АПЛ.

В июне этого года катарские СМИ сообщили, что новым владельцем Манчестер Юнайтед станет шейх Джассим бин Хамад Аль Тани.