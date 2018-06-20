Мальтийская авиакомпания возобновила полеты в Украину

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Цена билета по самому дешевому тарифу стартует от $190 в обе стороны
Фото: Air Malta/Facebook

Цена билета по самому дешевому тарифу стартует от $190 в обе стороны

Авиакомпания Air Malta возобновила регулярные рейсы из Мальты в Киев с 19 июня.

Об этом пишет ЦТС.

Вылеты с Мальты запланированы на 16:00 с прибытием в Киев в 20:15, возвращение из Киева - на 21:05. Время в пути составит около 3 часов. На линии Air Malta намерена задействовать среднемагистральные самолеты А320.

Ранее агентство Интерфакс-Украина сообщало, что авиарейсы будут выполняться по вторникам. Цена билета по самому дешевому тарифу стартует от $190 в обе стороны.

Air Malta - авиакомпания Мальтийских островов, осуществляет сообщение между Мальтой и более чем 35 крупными городами Европы и Средиземного моря.

Напомним, что Air Malta несколько лет назад уже летала в Киев, однако позже прекратила полеты.

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