Мальтийская авиакомпания решила вернуться в Украину

0 комментировать
Air Malta намерена возобновить полеты в Киев
Фото: Aircraft Aviation in Europe / flickr

Air Malta намерена возобновить полеты в Киев

Авиакомпания Air Malta намерена возобновить регулярные рейсы из Мальты в Киев с 19 июня.

Air Malta - авиакомпания Мальтийских островов. Соединяет Мальту с более чем 35 крупными городами Европы и Средиземного моря.

Согласно информации компании, рейсы будут выполняться по вторникам в международный аэропорт Борисполь, передает агентство Интерфакс-Украина.

Продолжительность рейса составит около трех часов. Цена билета по самому дешевому тарифу стартует от $190 в обе стороны.

Напомним, что Air Malta несколько лет назад уже летала в Киев, однако позже прекратила полеты.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Компании/Рынки ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове