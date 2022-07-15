Без Газпрома. Франция уже к осени полностью обеспечит себя газом, не покупая его у РФ — Макрон 15 июля, 11:47 Президент Франции Эммануэль Макрон (Фото:Benoit Tessier / Reuters)

На случай возможного отключения российского газа европейцам потребуется всеобщая мобилизация усилий — от диверсификации источников до экономии энергии.

Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон во время интервью местным телеканалам по случаю национального праздника, отмечаемого 14 июля.

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«Франция благодаря своей энергетической модели мало зависит от российского газа — это меньше 20% наших потребностей. И мы уже начали диверсификацию», — отметил Макрон.

Он сообщил, что Франция ищет газ у альтернативных поставщиков с начала вторжения РФ в Украину. Страна прорабатывает меры для сохранения используемых объемов газа без участия РФ. Речь шла о таких поставщиках, как Норвегия, Катар, Алжир, Соединенные Штаты и другие.

«Мы восстанавливаем резервы, чтобы иметь осенью почти 100% наших запасов. И мы, французы, этого добились. (…) Другие экономики, в том числе Германия, гораздо более зависимы от газа, и им нужно помочь», — продолжил Макрон.

Наконец, объяснил французский президент, государства ЕС должны коллективно следовать «логике умеренности».

«Я уже сейчас буду просить учреждения государственной администрации, наши крупные промышленные группы подготовить этим летом план, нацеленный на ситуацию, при которой потребляется меньше энергии», — сообщил глава государства.

Он рассчитывает на ответственность субъектов, чтобы «сделать усилие и потреблять меньше» — экономить на отоплении и освещении.

Макрон считает очень полезной борьбу против «разбазаривания энергии». «Это очень хорошо для климата и для (энергетической, — ред.) независимости», — сказал президент Франции.

Как сообщалось, Макрон также заявил, что нужно быть готовыми к продолжению войны в Украине. По его словам, лето и начало осени «несомненно, будут очень тяжелыми».

«Я говорю, что эта война будет продолжаться, но Франция всегда будет в состоянии помочь Украине», — сказал он.

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