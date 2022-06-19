МакДональдз может возобновить работу в Украине — МИД 19 июня, 20:37 Цей матеріал також доступний українською МакДональдз может снова заработать в Украине (Фото:REUTERS / Regis Duvignau)

Украинское правительство ведет переговоры с руководством фаст-фуда сети McDonald’s о возобновлении работы в Украине. Рестораны сети закрылись из соображений безопасности после начала полномасштабного вторжения РФ 24 февраля.



Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook.

В МИДе уверяют, что сейчас есть условия для возобновления работы, поэтому активно убеждают сеть возвращаться.

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Кулеба рассказал, что несколько недель назад правительство установило связь с украинским офисом, а затем со штаб-квартирой McDonald’s в США.



«Мы также подняли этот вопрос в официальных контактах с правительством США, ведь McDonald’s является одним из самых известных американских брендов. Процесс идет», — отмечает министр.

Ранее в McDonald’s заявляли, что не будут возобновлять работу в Украине до завершения боевых действий. Сотрудники сети занимались только гуманитарной помощью, при этом зарплаты им выплачивались.

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