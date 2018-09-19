Магазин приложений в машине. Крупный мировой автоконцерн решил целиком перейти на Android

Альянс французских и японских компаний Renault-Nissan-Mitsubishi выбрал операционную систему Android, разработчиком которой является Google, для следующего поколения своей информационно-развлекательной системы.

Об этом пишет The New York Times.

Так, в 2021 году альянс планирует выпустить новую информационно-развлекательную систему следующего поколения. Она обеспечит лучшую интеграцию с картами, голосовым помощником Googlе и другими приложениями через магазин Google Play, позволяя пользоваться ими прямо с приборной панели автомобиля.

Кроме того, технологическое партнерство Renault-Nissan-Mitsubishi с компанией Google позволит автопроизводителям в удаленном режиме считывать данные, проводить диагностику и обновлять программное обеспечение автомобиля, отмечает издание.

При этом в альянсе обещают, что их мультимедийная система будет также совместима с устройствами, которые работают и на других операционных системах, в том числе iOS.

В настоящее время операционная система Android используется более чем в 80% смартфонов в мире.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubish – это один из самых больших автоконцернов в мире. В прошлом году автоконцерн продал 10,6 млн автомобилей.