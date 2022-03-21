Новые заказы уже не принимают. Maersk начал поэтапное сворачивание деятельности в РФ 21 марта, 20:22 Цей матеріал також доступний українською До конца апреля Maersk вывезет все свои контейнеры из РФ (Фото:Galen Crout / Unsplash)

Датская компания A.P. Moeller-Maersk A/S, заявившая ранее о прекращении работы в России, 21 марта уведомила российских клиентов о начале сворачивания бизнес-активности компании в РФ.

«Поэтапное свертывание нашей активности уже началось, и, к сожалению, на сегодняшний момент у нас нет ясности относительно перспектив возобновления деятельности Maersk в России», — говорится в сообщении компании, которое цитирует Интерфакс-Украина.

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«С самого начала войны в Украине нашим приоритетом было обеспечение безопасности и благополучия наших сотрудников. Этот приоритет мы сохраняем и в связи с этим решением. В ходе поэтапного сворачивания деятельности Maersk в России в ближайшие шесть месяцев мы сделаем все, что в наших силах, для поддержки наших российских сотрудников и членов семей», — сообщили в Maersk.

«Если ваш груз уже находится в пути, мы сделаем все возможное для исполнения наших обязательства и доставки груза в пункт назначения. В то же время начиная с текущего момента Maersk прекращает прием новых букингов на всех своих сервисах — включая океанские, трансконтинентальные железнодорожные и авиационные в и из России», — сообщил перевозчик.

В компании напомнили, что планируют вывезти все ранее ввезенные в Россию контейнеры до конца апреля. По данным Maersk, в РФ у компании остается около 50 тыс. своих контейнеров, в основном порожних.

Maersk — судоходное подразделение датской A.P. Moeller-Maersk A/S, мирового лидера в контейнерных перевозках и в управлении портами. Группе принадлежит более 70 контейнерных терминалов по всему миру, флот состоит из 786 судов. Офисы Maersk в России находятся в Санкт-Петербурге, Новороссийске, Калининграде и Владивостоке.

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